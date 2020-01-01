Tokenomika FTX Token (FTT) Odkryj kluczowe informacje o FTX Token (FTT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FTX Token (FTT) FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view Block Explorer: https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3 Kup FTT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FTX Token (FTT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FTX Token (FTT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 294.43M $ 294.43M $ 294.43M Całkowita podaż: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M Podaż w obiegu: $ 328.90M $ 328.90M $ 328.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 315.26M $ 315.26M $ 315.26M Historyczne maksimum: $ 84.967 $ 84.967 $ 84.967 Historyczne minimum: $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 $ 0.6988230808940652 Aktualna cena: $ 0.8952 $ 0.8952 $ 0.8952 Dowiedz się więcej o cenie FTX Token (FTT)

Tokenomika FTX Token (FTT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FTX Token (FTT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FTT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FTT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFTT tokenomikę, poznaj cenę tokena FTTna żywo!

Historia ceny FTX Token (FTT) Analiza historii ceny FTT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FTT już teraz!

Prognoza ceny FTT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FTT? Nasza strona z prognozami cen FTT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FTT już teraz!

