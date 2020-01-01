Tokenomika Fautor (FTR) Odkryj kluczowe informacje o Fautor (FTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Fautor (FTR) Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom. Oficjalna strona internetowa: https://fautor.foundation Biała księga: https://docs.fautor.foundation/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD6C7bB8531295e88D364EA67D5D1acC7D3F87454

Tokenomika i analiza cenowa Fautor (FTR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fautor (FTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.30M Całkowita podaż: $ 2.50B Podaż w obiegu: $ 911.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.05M Historyczne maksimum: $ 1.6942 Historyczne minimum: $ 0.003588976920556578 Aktualna cena: $ 0.00362

Tokenomika Fautor (FTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fautor (FTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFTR tokenomikę, poznaj cenę tokena FTRna żywo!

