Informacje o Fruits (FRTS) The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity. Oficjalna strona internetowa: https://fruitsblockchain.com/ Biała księga: https://whitepaper.fruitsblockchain.com/ Block Explorer: https://fruitscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa Fruits (FRTS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fruits (FRTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 128.04K $ 128.04K $ 128.04K Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 607.80K $ 607.80K $ 607.80K Historyczne maksimum: $ 0.02765 $ 0.02765 $ 0.02765 Historyczne minimum: $ 0.000000038078397116 $ 0.000000038078397116 $ 0.000000038078397116 Aktualna cena: $ 0.000006078 $ 0.000006078 $ 0.000006078 Dowiedz się więcej o cenie Fruits (FRTS)

Tokenomika Fruits (FRTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fruits (FRTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FRTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRTS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFRTS tokenomikę, poznaj cenę tokena FRTSna żywo!

Jak kupić FRTS Chcesz dodać Fruits (FRTS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FRTS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FRTS na MEXC już teraz!

Historia ceny Fruits (FRTS) Analiza historii ceny FRTS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FRTS już teraz!

Prognoza ceny FRTS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FRTS? Nasza strona z prognozami cen FRTS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FRTS już teraz!

