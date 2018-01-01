Tokenomika FREEdom Coin (FREEDOM)
Informacje o FREEdom Coin (FREEDOM)
FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.
Tokenomika i analiza cenowa FREEdom Coin (FREEDOM)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FREEdom Coin (FREEDOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika FREEdom Coin (FREEDOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki FREEdom Coin (FREEDOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów FREEDOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów FREEDOM.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszFREEDOM tokenomikę, poznaj cenę tokena FREEDOMna żywo!
Jak kupić FREEDOM
Chcesz dodać FREEdom Coin (FREEDOM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FREEDOM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny FREEdom Coin (FREEDOM)
Analiza historii ceny FREEDOM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny FREEDOM
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FREEDOM? Nasza strona z prognozami cen FREEDOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
