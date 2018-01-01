Tokenomika FREEdom Coin (FREEDOM) Odkryj kluczowe informacje o FREEdom Coin (FREEDOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

Tokenomika i analiza cenowa FREEdom Coin (FREEDOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FREEdom Coin (FREEDOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 390.60K $ 390.60K $ 390.60K Całkowita podaż: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Podaż w obiegu: $ 9.94T $ 9.94T $ 9.94T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 393.00K $ 393.00K $ 393.00K Historyczne maksimum: $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 $ 0.00000057498 Historyczne minimum: $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 $ 0.000000030961028413 Aktualna cena: $ 0.0000000393 $ 0.0000000393 $ 0.0000000393 Dowiedz się więcej o cenie FREEdom Coin (FREEDOM)

Tokenomika FREEdom Coin (FREEDOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FREEdom Coin (FREEDOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FREEDOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FREEDOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFREEDOM tokenomikę, poznaj cenę tokena FREEDOMna żywo!

