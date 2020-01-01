Tokenomika Flux (FLUX) Odkryj kluczowe informacje o Flux (FLUX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Flux (FLUX) Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more. Oficjalna strona internetowa: https://runonflux.com/ Biała księga: https://fluxwhitepaper.app.runonflux.io/ Block Explorer: https://explorer.runonflux.io/

Tokenomika i analiza cenowa Flux (FLUX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flux (FLUX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 71.51M $ 71.51M $ 71.51M Całkowita podaż: $ 391.59M $ 391.59M $ 391.59M Podaż w obiegu: $ 391.59M $ 391.59M $ 391.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 80.34M $ 80.34M $ 80.34M Historyczne maksimum: $ 3.332 $ 3.332 $ 3.332 Historyczne minimum: $ 0.01697851 $ 0.01697851 $ 0.01697851 Aktualna cena: $ 0.1826 $ 0.1826 $ 0.1826 Dowiedz się więcej o cenie Flux (FLUX)

Tokenomika Flux (FLUX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Flux (FLUX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLUX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLUX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLUX tokenomikę, poznaj cenę tokena FLUXna żywo!

