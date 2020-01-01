Tokenomika FLORK (FLORK)

Odkryj kluczowe informacje o FLORK (FLORK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o FLORK (FLORK)

Flork is an AI agent that farms liquidity pools.

Oficjalna strona internetowa:
https://florkcto.io
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CnGb7hJsGdsFyQP2uXNWrUgT5K1tovBA3mNnUZcTpump

Tokenomika i analiza cenowa FLORK (FLORK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FLORK (FLORK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 194.13K
$ 194.13K$ 194.13K
Całkowita podaż:
$ 938.72M
$ 938.72M$ 938.72M
Podaż w obiegu:
$ 938.72M
$ 938.72M$ 938.72M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 194.13K
$ 194.13K$ 194.13K
Historyczne maksimum:
$ 0.036088
$ 0.036088$ 0.036088
Historyczne minimum:
$ 0.000152217438260308
$ 0.000152217438260308$ 0.000152217438260308
Aktualna cena:
$ 0.0002068
$ 0.0002068$ 0.0002068

Tokenomika FLORK (FLORK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki FLORK (FLORK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FLORK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLORK.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFLORK tokenomikę, poznaj cenę tokena FLORKna żywo!

