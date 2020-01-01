Tokenomika FLORK (FLORK) Odkryj kluczowe informacje o FLORK (FLORK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FLORK (FLORK) Flork is an AI agent that farms liquidity pools. Flork is an AI agent that farms liquidity pools. Oficjalna strona internetowa: https://florkcto.io Block Explorer: https://solscan.io/token/CnGb7hJsGdsFyQP2uXNWrUgT5K1tovBA3mNnUZcTpump Kup FLORK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FLORK (FLORK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FLORK (FLORK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 194.13K $ 194.13K $ 194.13K Całkowita podaż: $ 938.72M $ 938.72M $ 938.72M Podaż w obiegu: $ 938.72M $ 938.72M $ 938.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 194.13K $ 194.13K $ 194.13K Historyczne maksimum: $ 0.036088 $ 0.036088 $ 0.036088 Historyczne minimum: $ 0.000152217438260308 $ 0.000152217438260308 $ 0.000152217438260308 Aktualna cena: $ 0.0002068 $ 0.0002068 $ 0.0002068 Dowiedz się więcej o cenie FLORK (FLORK)

Tokenomika FLORK (FLORK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FLORK (FLORK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLORK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLORK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLORK tokenomikę, poznaj cenę tokena FLORKna żywo!

Jak kupić FLORK Chcesz dodać FLORK (FLORK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FLORK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FLORK na MEXC już teraz!

Historia ceny FLORK (FLORK) Analiza historii ceny FLORK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FLORK już teraz!

Prognoza ceny FLORK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLORK? Nasza strona z prognozami cen FLORK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLORK już teraz!

