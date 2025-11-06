GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena xMoney to 0.045 USD. Śledź aktualizacje cen XMN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XMN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena xMoney to 0.045 USD. Śledź aktualizacje cen XMN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XMN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XMN

Informacje o cenie XMN

Czym jest XMN

Biała księga XMN

Oficjalna strona internetowa XMN

Tokenomika XMN

Prognoza cen XMN

Historia XMN

Przewodnik zakupowy XMN

Przelicznik XMN-fiat

XMN na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo xMoney

Cena xMoney(XMN)

Aktualna cena 1 XMN do USD:

$0.045
$0.045$0.045
-4.03%1D
USD
xMoney (XMN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:31:07 (UTC+8)

Informacje o cenie xMoney (XMN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.04301
$ 0.04301$ 0.04301
Minimum 24h
$ 0.05048
$ 0.05048$ 0.05048
Maksimum 24h

$ 0.04301
$ 0.04301$ 0.04301

$ 0.05048
$ 0.05048$ 0.05048

$ 0.11390037525327498
$ 0.11390037525327498$ 0.11390037525327498

$ 0.019550382433716446
$ 0.019550382433716446$ 0.019550382433716446

-0.91%

-4.03%

-10.26%

-10.26%

Aktualna cena xMoney (XMN) wynosi $ 0.045. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XMN wahał się między $ 0.04301 a $ 0.05048, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XMN w historii to $ 0.11390037525327498, a najniższy to $ 0.019550382433716446.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XMN zmieniły się o -0.91% w ciągu ostatniej godziny, o -4.03% w ciągu 24 godzin i o -10.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o xMoney (XMN)

No.3710

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 549.23K
$ 549.23K$ 549.23K

$ 450.00M
$ 450.00M$ 450.00M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SUI

Obecna kapitalizacja rynkowa xMoney wynosi $ 0.00, przy $ 549.23K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XMN w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 450.00M.

Historia ceny xMoney (XMN) – USD

Śledź zmiany ceny xMoney dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0018897-4.03%
30 Dni$ +0.04+800.00%
60 dni$ +0.04+800.00%
90 dni$ +0.04+800.00%
Dzisiejsza zmiana ceny xMoney

DziśXMN odnotował zmianę $ -0.0018897 (-4.03%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny xMoney

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.04 (+800.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny xMoney

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę XMN o $ +0.04(+800.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny xMoney

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.04 (+800.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe xMoney (XMN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen xMoney.

Co to jest xMoney (XMN)

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

xMoney jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w xMoney. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu XMN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące xMoney na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno xMoney będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny xMoney (w USD)

Jaka będzie wartość xMoney (XMN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w xMoney (XMN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla xMoney.

Sprawdź teraz prognozę ceny xMoney!

Tokenomika xMoney (XMN)

Zrozumienie tokenomiki xMoney (XMN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XMNjuż teraz!

Jak kupić xMoney (XMN)

Szukasz jak kupić xMoney? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić xMoney na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

XMN na lokalne waluty

1 xMoney(XMN) do VND
1,184.175
1 xMoney(XMN) do AUD
A$0.06885
1 xMoney(XMN) do GBP
0.0342
1 xMoney(XMN) do EUR
0.0387
1 xMoney(XMN) do USD
$0.045
1 xMoney(XMN) do MYR
RM0.1881
1 xMoney(XMN) do TRY
1.8945
1 xMoney(XMN) do JPY
¥6.885
1 xMoney(XMN) do ARS
ARS$65.31165
1 xMoney(XMN) do RUB
3.6603
1 xMoney(XMN) do INR
3.9879
1 xMoney(XMN) do IDR
Rp749.9997
1 xMoney(XMN) do PHP
2.65545
1 xMoney(XMN) do EGP
￡E.2.133
1 xMoney(XMN) do BRL
R$0.2412
1 xMoney(XMN) do CAD
C$0.06345
1 xMoney(XMN) do BDT
5.4837
1 xMoney(XMN) do NGN
64.935
1 xMoney(XMN) do COP
$173.07675
1 xMoney(XMN) do ZAR
R.0.78255
1 xMoney(XMN) do UAH
1.8927
1 xMoney(XMN) do TZS
T.Sh.110.565
1 xMoney(XMN) do VES
Bs10.035
1 xMoney(XMN) do CLP
$42.48
1 xMoney(XMN) do PKR
Rs12.7188
1 xMoney(XMN) do KZT
23.63445
1 xMoney(XMN) do THB
฿1.4607
1 xMoney(XMN) do TWD
NT$1.39185
1 xMoney(XMN) do AED
د.إ0.16515
1 xMoney(XMN) do CHF
Fr0.036
1 xMoney(XMN) do HKD
HK$0.34965
1 xMoney(XMN) do AMD
֏17.21475
1 xMoney(XMN) do MAD
.د.م0.4185
1 xMoney(XMN) do MXN
$0.83655
1 xMoney(XMN) do SAR
ريال0.16875
1 xMoney(XMN) do ETB
Br6.8994
1 xMoney(XMN) do KES
KSh5.81355
1 xMoney(XMN) do JOD
د.أ0.031905
1 xMoney(XMN) do PLN
0.16605
1 xMoney(XMN) do RON
лв0.19845
1 xMoney(XMN) do SEK
kr0.42975
1 xMoney(XMN) do BGN
лв0.07605
1 xMoney(XMN) do HUF
Ft15.1209
1 xMoney(XMN) do CZK
0.95265
1 xMoney(XMN) do KWD
د.ك0.013815
1 xMoney(XMN) do ILS
0.1467
1 xMoney(XMN) do BOB
Bs0.3105
1 xMoney(XMN) do AZN
0.0765
1 xMoney(XMN) do TJS
SM0.41625
1 xMoney(XMN) do GEL
0.12195
1 xMoney(XMN) do AOA
Kz41.058
1 xMoney(XMN) do BHD
.د.ب0.01692
1 xMoney(XMN) do BMD
$0.045
1 xMoney(XMN) do DKK
kr0.2916
1 xMoney(XMN) do HNL
L1.1862
1 xMoney(XMN) do MUR
2.07
1 xMoney(XMN) do NAD
$0.7821
1 xMoney(XMN) do NOK
kr0.459
1 xMoney(XMN) do NZD
$0.0792
1 xMoney(XMN) do PAB
B/.0.045
1 xMoney(XMN) do PGK
K0.19125
1 xMoney(XMN) do QAR
ر.ق0.1638
1 xMoney(XMN) do RSD
дин.4.5828
1 xMoney(XMN) do UZS
soʻm535.7142
1 xMoney(XMN) do ALL
L3.7818
1 xMoney(XMN) do ANG
ƒ0.08055
1 xMoney(XMN) do AWG
ƒ0.081
1 xMoney(XMN) do BBD
$0.09
1 xMoney(XMN) do BAM
KM0.0765
1 xMoney(XMN) do BIF
Fr132.705
1 xMoney(XMN) do BND
$0.0585
1 xMoney(XMN) do BSD
$0.045
1 xMoney(XMN) do JMD
$7.24275
1 xMoney(XMN) do KHR
180.7227
1 xMoney(XMN) do KMF
Fr19.17
1 xMoney(XMN) do LAK
978.26085
1 xMoney(XMN) do LKR
රු13.70655
1 xMoney(XMN) do MDL
L0.76725
1 xMoney(XMN) do MGA
Ar202.7025
1 xMoney(XMN) do MOP
P0.36
1 xMoney(XMN) do MVR
0.693
1 xMoney(XMN) do MWK
MK78.12495
1 xMoney(XMN) do MZN
MT2.87775
1 xMoney(XMN) do NPR
रु6.3873
1 xMoney(XMN) do PYG
319.14
1 xMoney(XMN) do RWF
Fr65.205
1 xMoney(XMN) do SBD
$0.3699
1 xMoney(XMN) do SCR
0.6183
1 xMoney(XMN) do SRD
$1.73475
1 xMoney(XMN) do SVC
$0.3933
1 xMoney(XMN) do SZL
L0.7821
1 xMoney(XMN) do TMT
m0.1575
1 xMoney(XMN) do TND
د.ت0.133155
1 xMoney(XMN) do TTD
$0.30465
1 xMoney(XMN) do UGX
Sh157.32
1 xMoney(XMN) do XAF
Fr25.605
1 xMoney(XMN) do XCD
$0.1215
1 xMoney(XMN) do XOF
Fr25.605
1 xMoney(XMN) do XPF
Fr4.635
1 xMoney(XMN) do BWP
P0.60705
1 xMoney(XMN) do BZD
$0.09045
1 xMoney(XMN) do CVE
$4.32495
1 xMoney(XMN) do DJF
Fr7.965
1 xMoney(XMN) do DOP
$2.8881
1 xMoney(XMN) do DZD
د.ج5.88285
1 xMoney(XMN) do FJD
$0.1026
1 xMoney(XMN) do GNF
Fr391.275
1 xMoney(XMN) do GTQ
Q0.3447
1 xMoney(XMN) do GYD
$9.4122
1 xMoney(XMN) do ISK
kr5.715

Zasoby xMoney

Aby lepiej zrozumieć xMoney, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa xMoney
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące xMoney

Jaka jest dziś wartość xMoney (XMN)?
Aktualna cena XMN w USD wynosi 0.045USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XMN do USD?
Aktualna cena XMN w USD wynosi $ 0.045. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa xMoney?
Kapitalizacja rynkowa dla XMN wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XMN w obiegu?
W obiegu XMN znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XMN?
XMN osiąga ATH w wysokości 0.11390037525327498 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XMN?
XMN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.019550382433716446 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XMN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XMN wynosi $ 549.23K USD.
Czy w tym roku XMN pójdzie wyżej?
XMN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XMN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:31:07 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe xMoney (XMN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator XMN do USD

Kwota

XMN
XMN
USD
USD

1 XMN = 0.045 USD

Handluj XMN

XMN/USDT
$0.045
$0.045$0.045
-3.84%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,580.00
$103,580.00$103,580.00

-0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,402.07
$3,402.07$3,402.07

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.97
$159.97$159.97

-0.34%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,580.00
$103,580.00$103,580.00

-0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,402.07
$3,402.07$3,402.07

+0.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3316
$2.3316$2.3316

+2.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.97
$159.97$159.97

-0.34%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1015
$1.1015$1.1015

+1.50%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03440
$0.03440$0.03440

+37.60%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2181
$0.2181$0.2181

+336.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006071
$0.000006071$0.000006071

+221.55%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25168
$0.25168$0.25168

+98.53%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4575
$1.4575$1.4575

+79.67%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01895
$0.01895$0.01895

+51.60%