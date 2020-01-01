Tokenomika FluidTokens (FLDT) Odkryj kluczowe informacje o FluidTokens (FLDT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more. Oficjalna strona internetowa: https://fluidtokens.com/ Biała księga: https://docs.fluidtokens.com/ Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/577f0b1342f8f8f4aed3388b80a8535812950c7a892495c0ecdf0f1e0014df10464c4454

Tokenomika i analiza cenowa FluidTokens (FLDT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FluidTokens (FLDT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.91M $ 23.91M $ 23.91M Historyczne maksimum: $ 0.77 $ 0.77 $ 0.77 Historyczne minimum: $ 0.05527900164573878 $ 0.05527900164573878 $ 0.05527900164573878 Aktualna cena: $ 0.23907 $ 0.23907 $ 0.23907 Dowiedz się więcej o cenie FluidTokens (FLDT)

Tokenomika FluidTokens (FLDT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FluidTokens (FLDT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLDT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLDT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLDT tokenomikę, poznaj cenę tokena FLDTna żywo!

Historia ceny FluidTokens (FLDT) Analiza historii ceny FLDT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FLDT już teraz!

Prognoza ceny FLDT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLDT? Nasza strona z prognozami cen FLDT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLDT już teraz!

