Informacje o FIRO (FIRO) XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years. Oficjalna strona internetowa: https://firo.org/ Biała księga: https://firo.org/about/tech/ Block Explorer: https://explorer.firo.org/

Tokenomika i analiza cenowa FIRO (FIRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FIRO (FIRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.73M $ 10.73M $ 10.73M Całkowita podaż: $ 17.74M $ 17.74M $ 17.74M Podaż w obiegu: $ 17.74M $ 17.74M $ 17.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.73M $ 10.73M $ 10.73M Historyczne maksimum: $ 25.012 $ 25.012 $ 25.012 Historyczne minimum: $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 Aktualna cena: $ 0.6046 $ 0.6046 $ 0.6046 Dowiedz się więcej o cenie FIRO (FIRO)

Tokenomika FIRO (FIRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FIRO (FIRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FIRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FIRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFIRO tokenomikę, poznaj cenę tokena FIROna żywo!

