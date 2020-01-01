Tokenomika Finceptor (FINC) Odkryj kluczowe informacje o Finceptor (FINC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Finceptor (FINC) Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem. Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem. Oficjalna strona internetowa: https://finceptor.app Biała księga: https://docs.finceptor.app/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA856098dCBc1b2B3a9C96C35c32bC4f71E49AEd2 Kup FINC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Finceptor (FINC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Finceptor (FINC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 521.99K $ 521.99K $ 521.99K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 48.29M $ 48.29M $ 48.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Historyczne maksimum: $ 0.3887 $ 0.3887 $ 0.3887 Historyczne minimum: $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 Aktualna cena: $ 0.01081 $ 0.01081 $ 0.01081 Dowiedz się więcej o cenie Finceptor (FINC)

Tokenomika Finceptor (FINC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Finceptor (FINC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FINC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FINC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFINC tokenomikę, poznaj cenę tokena FINCna żywo!

Jak kupić FINC Chcesz dodać Finceptor (FINC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FINC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FINC na MEXC już teraz!

Historia ceny Finceptor (FINC) Analiza historii ceny FINC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FINC już teraz!

Prognoza ceny FINC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FINC? Nasza strona z prognozami cen FINC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FINC już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!