Tokenomika FEG Token (FEG) Odkryj kluczowe informacje o FEG Token (FEG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o FEG Token (FEG) FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. Oficjalna strona internetowa: https://www.feg.io/ Biała księga: https://docs.feg.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac

Tokenomika i analiza cenowa FEG Token (FEG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FEG Token (FEG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.49M Całkowita podaż: $ 96.88B Podaż w obiegu: $ 84.62B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.67M Historyczne maksimum: $ 0.0013849 Historyczne minimum: $ 0.000000099927831158 Aktualna cena: $ 0.00007668

Tokenomika FEG Token (FEG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FEG Token (FEG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FEG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FEG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFEG tokenomikę, poznaj cenę tokena FEGna żywo!

Jak kupić FEG Chcesz dodać FEG Token (FEG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FEG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FEG na MEXC już teraz!

Historia ceny FEG Token (FEG) Analiza historii ceny FEG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FEG już teraz!

Prognoza ceny FEG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FEG? Nasza strona z prognozami cen FEG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FEG już teraz!

