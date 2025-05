FEG

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

NazwaFEG

PozycjaNo.1180

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu83,728,369,317.69093

Maksymalna podaż100,000,000,000

Całkowita podaż97,199,563,057.7195

Wskaźnik obrotu0.8372%

Data wydania2021-05-13 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.000511534971701919,2024-11-07

Najniższa cena0.000000099927831158,2025-01-16

Publiczny blockchainBSC

