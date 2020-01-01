Tokenomika FirmaChain (FCT2) Odkryj kluczowe informacje o FirmaChain (FCT2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FirmaChain (FCT2) FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform. FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform. Oficjalna strona internetowa: https://firmachain.org/#/ Biała księga: https://firmachain.org/whitepaper_EN.pdf Block Explorer: https://explorer.firmachain.dev/ Kup FCT2 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FirmaChain (FCT2) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FirmaChain (FCT2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.75M $ 24.75M $ 24.75M Całkowita podaż: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Podaż w obiegu: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.08M $ 25.08M $ 25.08M Historyczne maksimum: $ 0.79995 $ 0.79995 $ 0.79995 Historyczne minimum: $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 Aktualna cena: $ 0.02346 $ 0.02346 $ 0.02346 Dowiedz się więcej o cenie FirmaChain (FCT2)

Tokenomika FirmaChain (FCT2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FirmaChain (FCT2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FCT2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FCT2. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFCT2 tokenomikę, poznaj cenę tokena FCT2na żywo!

Jak kupić FCT2 Chcesz dodać FirmaChain (FCT2) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FCT2, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny FirmaChain (FCT2) Analiza historii ceny FCT2 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FCT2 już teraz!

Prognoza ceny FCT2 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FCT2? Nasza strona z prognozami cen FCT2 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FCT2 już teraz!

