Informacje o Fractal Bitcoin (FB) Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles. Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles. Oficjalna strona internetowa: https://fractalbitcoin.io Biała księga: https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566 Block Explorer: https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/ Kup FB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Fractal Bitcoin (FB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fractal Bitcoin (FB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 36.25M $ 36.25M $ 36.25M Całkowita podaż: $ 132.45M $ 132.45M $ 132.45M Podaż w obiegu: $ 85.20M $ 85.20M $ 85.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 89.36M $ 89.36M $ 89.36M Historyczne maksimum: $ 29.01 $ 29.01 $ 29.01 Historyczne minimum: $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 $ 0.371158255953185 Aktualna cena: $ 0.4255 $ 0.4255 $ 0.4255 Dowiedz się więcej o cenie Fractal Bitcoin (FB)

Tokenomika Fractal Bitcoin (FB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fractal Bitcoin (FB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFB tokenomikę, poznaj cenę tokena FBna żywo!

Historia ceny Fractal Bitcoin (FB) Analiza historii ceny FB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FB już teraz!

Prognoza ceny FB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FB? Nasza strona z prognozami cen FB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FB już teraz!

