Tokenomika Ergosum (FAVE) Odkryj kluczowe informacje o Ergosum (FAVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ergosum (FAVE) Ergosum is a new RPG game for a mobile phone that is free to play and allows players to Play and Earn. The game features GameFi elements, allowing players to earn NFTs while playing. All players have an opportunity to earn NFTs without the need for prior NFT purchases or prepare the crypto wallet. Ergosum is a new RPG game for a mobile phone that is free to play and allows players to Play and Earn. The game features GameFi elements, allowing players to earn NFTs while playing. All players have an opportunity to earn NFTs without the need for prior NFT purchases or prepare the crypto wallet. Oficjalna strona internetowa: https://ergosum-game.com/ Biała księga: https://whitepaper-en.ergosum-game.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x854bcBCC481e2dBbD51CaC80A27f160212566ae6 Kup FAVE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ergosum (FAVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ergosum (FAVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.60M $ 6.60M $ 6.60M Historyczne maksimum: $ 0.09746 $ 0.09746 $ 0.09746 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.05501 $ 0.05501 $ 0.05501 Dowiedz się więcej o cenie Ergosum (FAVE)

Tokenomika Ergosum (FAVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ergosum (FAVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FAVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FAVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFAVE tokenomikę, poznaj cenę tokena FAVEna żywo!

Jak kupić FAVE Chcesz dodać Ergosum (FAVE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FAVE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FAVE na MEXC już teraz!

Historia ceny Ergosum (FAVE) Analiza historii ceny FAVE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FAVE już teraz!

Prognoza ceny FAVE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FAVE? Nasza strona z prognozami cen FAVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FAVE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!