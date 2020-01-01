Tokenomika Medifakt (FAKT) Odkryj kluczowe informacje o Medifakt (FAKT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Medifakt (FAKT) Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way. Oficjalna strona internetowa: https://medifakt.com/ Biała księga: https://medifakt.network/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0262E9374E95B9667B78136C3897Cb4e4Ef7f0c2

Tokenomika i analiza cenowa Medifakt (FAKT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Medifakt (FAKT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 448.40K $ 448.40K $ 448.40K Historyczne maksimum: $ 0.024 $ 0.024 $ 0.024 Historyczne minimum: $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 $ 0.000173569606735217 Aktualna cena: $ 0.0004484 $ 0.0004484 $ 0.0004484 Dowiedz się więcej o cenie Medifakt (FAKT)

Tokenomika Medifakt (FAKT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Medifakt (FAKT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FAKT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FAKT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFAKT tokenomikę, poznaj cenę tokena FAKTna żywo!

Jak kupić FAKT Chcesz dodać Medifakt (FAKT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FAKT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FAKT na MEXC już teraz!

Historia ceny Medifakt (FAKT) Analiza historii ceny FAKT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FAKT już teraz!

Prognoza ceny FAKT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FAKT? Nasza strona z prognozami cen FAKT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FAKT już teraz!

