Tokenomika Factor (FACT) Odkryj kluczowe informacje o Factor (FACT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Factor (FACT) Factor is a decentralized cryptographic compute network that turns compute power into real-world value by solving meaningful mathematical problems. Designed around the principle of Useful Proof-of-Work, Factor enables the factoring of large integers, a process at the core of modern encryption and digital security, to be distributed, verified, and rewarded transparently on-chain. Built for researchers, miners, developers, and institutions, Factor offers a fully open platform for Factoring-as-a-Service (FaaS). Anyone can post factoring challenges (bounties), participate in solving them, and access a verified, auditable record of activity through the network. Initial development funded by Coinbase. Oficjalna strona internetowa: https://fact0rn.io/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1AJ5_MTIhdI-lz8X35WGi20JNnbN_q2vn/view Block Explorer: https://factexplorer.io/ Kup FACT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Factor (FACT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Factor (FACT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Całkowita podaż: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Podaż w obiegu: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Historyczne maksimum: $ 110 $ 110 $ 110 Historyczne minimum: $ 1.7893721466391157 $ 1.7893721466391157 $ 1.7893721466391157 Aktualna cena: $ 3.52 $ 3.52 $ 3.52 Dowiedz się więcej o cenie Factor (FACT)

Tokenomika Factor (FACT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Factor (FACT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FACT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FACT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFACT tokenomikę, poznaj cenę tokena FACTna żywo!

Jak kupić FACT Chcesz dodać Factor (FACT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FACT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FACT na MEXC już teraz!

Historia ceny Factor (FACT) Analiza historii ceny FACT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FACT już teraz!

Prognoza ceny FACT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FACT? Nasza strona z prognozami cen FACT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FACT już teraz!

