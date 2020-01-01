Tokenomika Friend3 (F3) Odkryj kluczowe informacje o Friend3 (F3), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Friend3 (F3) Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop. Oficjalna strona internetowa: https://friend3.group/ Biała księga: https://docs.friend3.group/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9e57e83ad79ac5312ba82940ba037ed30600e167 Kup F3 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Friend3 (F3) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Friend3 (F3), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Historyczne maksimum: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 Historyczne minimum: $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 Aktualna cena: $ 0.00197 $ 0.00197 $ 0.00197 Dowiedz się więcej o cenie Friend3 (F3)

Tokenomika Friend3 (F3): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Friend3 (F3) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów F3, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów F3. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszF3 tokenomikę, poznaj cenę tokena F3na żywo!

Jak kupić F3 Chcesz dodać Friend3 (F3) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu F3, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować F3 na MEXC już teraz!

Historia ceny Friend3 (F3) Analiza historii ceny F3 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny F3 już teraz!

Prognoza ceny F3 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać F3? Nasza strona z prognozami cen F3 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena F3 już teraz!

