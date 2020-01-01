Tokenomika EVDC Network (EVDC) Odkryj kluczowe informacje o EVDC Network (EVDC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o EVDC Network (EVDC) The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens. The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens. Oficjalna strona internetowa: https://evdc.network/ Biała księga: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0599/2402/1432/files/EVDC_ROADMAP_22-23.pdf?v=1672096492 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x93749e69560efe1ad6661903e47df538492c50a4 Kup EVDC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa EVDC Network (EVDC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EVDC Network (EVDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.41M $ 6.41M $ 6.41M Historyczne maksimum: $ 0.000093 $ 0.000093 $ 0.000093 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00003204 $ 0.00003204 $ 0.00003204 Dowiedz się więcej o cenie EVDC Network (EVDC)

Tokenomika EVDC Network (EVDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EVDC Network (EVDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EVDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EVDC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEVDC tokenomikę, poznaj cenę tokena EVDCna żywo!

Jak kupić EVDC Chcesz dodać EVDC Network (EVDC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EVDC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EVDC na MEXC już teraz!

Historia ceny EVDC Network (EVDC) Analiza historii ceny EVDC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EVDC już teraz!

Prognoza ceny EVDC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EVDC? Nasza strona z prognozami cen EVDC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EVDC już teraz!

