Informacje o Eurite (EURI) Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA. Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA. Oficjalna strona internetowa: https://www.eurite.com Biała księga: https://www.eurite.com/download-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9d1a7a3191102e9f900faa10540837ba84dcbae7 Kup EURI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Eurite (EURI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eurite (EURI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.26M $ 58.26M $ 58.26M Całkowita podaż: $ 49.62M $ 49.62M $ 49.62M Podaż w obiegu: $ 49.62M $ 49.62M $ 49.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.26M $ 58.26M $ 58.26M Historyczne maksimum: $ 1.1902 $ 1.1902 $ 1.1902 Historyczne minimum: $ 1.018151620054694 $ 1.018151620054694 $ 1.018151620054694 Aktualna cena: $ 1.1742 $ 1.1742 $ 1.1742 Dowiedz się więcej o cenie Eurite (EURI)

Tokenomika Eurite (EURI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Eurite (EURI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EURI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EURI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEURI tokenomikę, poznaj cenę tokena EURIna żywo!

Jak kupić EURI Chcesz dodać Eurite (EURI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EURI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EURI na MEXC już teraz!

Historia ceny Eurite (EURI) Analiza historii ceny EURI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EURI już teraz!

Prognoza ceny EURI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EURI? Nasza strona z prognozami cen EURI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EURI już teraz!

