Tokenomika ETHW (ETHW) Odkryj kluczowe informacje o ETHW (ETHW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ETHW (ETHW) EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work. EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work. Oficjalna strona internetowa: https://ethereumpow.org/ Block Explorer: https://ethwscan.com Kup ETHW teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ETHW (ETHW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ETHW (ETHW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 149.01M $ 149.01M $ 149.01M Całkowita podaż: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M Podaż w obiegu: $ 107.82M $ 107.82M $ 107.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 149.01M $ 149.01M $ 149.01M Historyczne maksimum: $ 130 $ 130 $ 130 Historyczne minimum: $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 $ 0.9976494131002414 Aktualna cena: $ 1.382 $ 1.382 $ 1.382 Dowiedz się więcej o cenie ETHW (ETHW)

Tokenomika ETHW (ETHW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ETHW (ETHW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETHW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETHW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszETHW tokenomikę, poznaj cenę tokena ETHWna żywo!

Jak kupić ETHW Chcesz dodać ETHW (ETHW) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ETHW, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ETHW na MEXC już teraz!

Historia ceny ETHW (ETHW) Analiza historii ceny ETHW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ETHW już teraz!

Prognoza ceny ETHW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ETHW? Nasza strona z prognozami cen ETHW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ETHW już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!