Tokenomika Ethereum Classic (ETC) Odkryj kluczowe informacje o Ethereum Classic (ETC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network. Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network. Oficjalna strona internetowa: https://ethereumclassic.org/ Biała księga: https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation Block Explorer: https://etc.blockscout.com Kup ETC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ethereum Classic (ETC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ethereum Classic (ETC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.86B $ 2.86B $ 2.86B Całkowita podaż: $ 210.70M $ 210.70M $ 210.70M Podaż w obiegu: $ 153.65M $ 153.65M $ 153.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.92B $ 3.92B $ 3.92B Historyczne maksimum: $ 180 $ 180 $ 180 Historyczne minimum: $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 $ 0.45244601368904114 Aktualna cena: $ 18.59 $ 18.59 $ 18.59 Dowiedz się więcej o cenie Ethereum Classic (ETC)

Tokenomika Ethereum Classic (ETC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ethereum Classic (ETC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszETC tokenomikę, poznaj cenę tokena ETCna żywo!

Jak kupić ETC Chcesz dodać Ethereum Classic (ETC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ETC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ETC na MEXC już teraz!

Historia ceny Ethereum Classic (ETC) Analiza historii ceny ETC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ETC już teraz!

Prognoza ceny ETC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ETC? Nasza strona z prognozami cen ETC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ETC już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!