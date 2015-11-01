Tokenomika Ethereum Classic (ETC)

Odkryj kluczowe informacje o Ethereum Classic (ETC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Oficjalna strona internetowa:
https://ethereumclassic.org/
Biała księga:
https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation
Block Explorer:
https://etc.blockscout.com

Tokenomika i analiza cenowa Ethereum Classic (ETC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ethereum Classic (ETC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 2.86B
$ 2.86B
Całkowita podaż:
$ 210.70M
$ 210.70M
Podaż w obiegu:
$ 153.65M
$ 153.65M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.92B
$ 3.92B
Historyczne maksimum:
$ 180
$ 180
Historyczne minimum:
$ 0.45244601368904114
$ 0.45244601368904114
Aktualna cena:
$ 18.59
$ 18.59

Tokenomika Ethereum Classic (ETC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Ethereum Classic (ETC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ETC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETC.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszETC tokenomikę, poznaj cenę tokena ETCna żywo!

Jak kupić ETC

Chcesz dodać Ethereum Classic (ETC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ETC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Ethereum Classic (ETC)

Analiza historii ceny ETC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ETC

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ETC? Nasza strona z prognozami cen ETC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.