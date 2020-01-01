Tokenomika EtherMail (EMT) Odkryj kluczowe informacje o EtherMail (EMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o EtherMail (EMT) EtherMail is the leading Web3 email platform bridging the gap between Web2 and Web3. For businesses and brands, EtherMail increases reach and engagement and helps to build lasting relationships by sharing relevant content with NFT and Token holders. EtherMail is the leading Web3 email platform bridging the gap between Web2 and Web3. For businesses and brands, EtherMail increases reach and engagement and helps to build lasting relationships by sharing relevant content with NFT and Token holders. Oficjalna strona internetowa: https://ethermail.io Biała księga: https://ethermail.io/emt/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0xe2c86869216ac578bd62a4b8313770d9ee359a05 Kup EMT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa EtherMail (EMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EtherMail (EMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Historyczne maksimum: $ 0.4355 $ 0.4355 $ 0.4355 Historyczne minimum: $ 0.002792690901643398 $ 0.002792690901643398 $ 0.002792690901643398 Aktualna cena: $ 0.004937 $ 0.004937 $ 0.004937 Dowiedz się więcej o cenie EtherMail (EMT)

Tokenomika EtherMail (EMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EtherMail (EMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEMT tokenomikę, poznaj cenę tokena EMTna żywo!

Jak kupić EMT Chcesz dodać EtherMail (EMT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EMT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EMT na MEXC już teraz!

Historia ceny EtherMail (EMT) Analiza historii ceny EMT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EMT już teraz!

Prognoza ceny EMT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EMT? Nasza strona z prognozami cen EMT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EMT już teraz!

