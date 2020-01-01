Tokenomika EMR (EMR) Odkryj kluczowe informacje o EMR (EMR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o EMR (EMR) Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future. Oficjalna strona internetowa: https://emorya.com Biała księga: https://docs.emorya.com/docs/whitepaper/introduction Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/EMR-d10ed9

Tokenomika i analiza cenowa EMR (EMR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EMR (EMR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Całkowita podaż: $ 985.90M $ 985.90M $ 985.90M Podaż w obiegu: $ 837.33M $ 837.33M $ 837.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Historyczne maksimum: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Historyczne minimum: $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 Aktualna cena: $ 0.003707 $ 0.003707 $ 0.003707 Dowiedz się więcej o cenie EMR (EMR)

Tokenomika EMR (EMR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EMR (EMR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EMR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EMR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEMR tokenomikę, poznaj cenę tokena EMRna żywo!

Jak kupić EMR Chcesz dodać EMR (EMR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EMR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EMR na MEXC już teraz!

Historia ceny EMR (EMR) Analiza historii ceny EMR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EMR już teraz!

Prognoza ceny EMR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EMR? Nasza strona z prognozami cen EMR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EMR już teraz!

