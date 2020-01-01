Tokenomika Dogelon Mars (ELON) Odkryj kluczowe informacje o Dogelon Mars (ELON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dogelon Mars (ELON) In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. Oficjalna strona internetowa: https://dogelonmars.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5 Kup ELON teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dogelon Mars (ELON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dogelon Mars (ELON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 49.99M $ 49.99M $ 49.99M Całkowita podaż: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Podaż w obiegu: $ 549.65T $ 549.65T $ 549.65T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 90.95M $ 90.95M $ 90.95M Historyczne maksimum: $ 0.00000188 $ 0.00000188 $ 0.00000188 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00000009095 $ 0.00000009095 $ 0.00000009095 Dowiedz się więcej o cenie Dogelon Mars (ELON)

Tokenomika Dogelon Mars (ELON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dogelon Mars (ELON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELON tokenomikę, poznaj cenę tokena ELONna żywo!

Jak kupić ELON Chcesz dodać Dogelon Mars (ELON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ELON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ELON na MEXC już teraz!

Historia ceny Dogelon Mars (ELON) Analiza historii ceny ELON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ELON już teraz!

Prognoza ceny ELON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ELON? Nasza strona z prognozami cen ELON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ELON już teraz!

