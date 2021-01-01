Tokenomika Elk Finance (ELK) Odkryj kluczowe informacje o Elk Finance (ELK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Elk Finance (ELK) Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future! Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future! Oficjalna strona internetowa: https://elk.finance Biała księga: https://elk.finance/litepaper.html Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE Kup ELK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Elk Finance (ELK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Elk Finance (ELK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 42.42M $ 42.42M $ 42.42M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.03245 $ 0.03245 $ 0.03245 Dowiedz się więcej o cenie Elk Finance (ELK)

Tokenomika Elk Finance (ELK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Elk Finance (ELK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELK tokenomikę, poznaj cenę tokena ELKna żywo!

Jak kupić ELK Chcesz dodać Elk Finance (ELK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ELK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ELK na MEXC już teraz!

Historia ceny Elk Finance (ELK) Analiza historii ceny ELK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ELK już teraz!

Prognoza ceny ELK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ELK? Nasza strona z prognozami cen ELK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ELK już teraz!

