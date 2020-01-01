Tokenomika Elderglade (ELDE) Odkryj kluczowe informacje o Elderglade (ELDE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Elderglade (ELDE) Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale. Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale. Oficjalna strona internetowa: https://elderglade.com/ Biała księga: https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b Kup ELDE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Elderglade (ELDE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Elderglade (ELDE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 844.73K $ 844.73K $ 844.73K Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 135.22M $ 135.22M $ 135.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Historyczne maksimum: $ 0.48599 $ 0.48599 $ 0.48599 Historyczne minimum: $ 0.006383589862912065 $ 0.006383589862912065 $ 0.006383589862912065 Aktualna cena: $ 0.006247 $ 0.006247 $ 0.006247 Dowiedz się więcej o cenie Elderglade (ELDE)

Tokenomika Elderglade (ELDE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Elderglade (ELDE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELDE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELDE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELDE tokenomikę, poznaj cenę tokena ELDEna żywo!

Jak kupić ELDE Chcesz dodać Elderglade (ELDE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ELDE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ELDE na MEXC już teraz!

Historia ceny Elderglade (ELDE) Analiza historii ceny ELDE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ELDE już teraz!

Prognoza ceny ELDE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ELDE? Nasza strona z prognozami cen ELDE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ELDE już teraz!

