Tokenomika MULTIVERSX (EGLD) Odkryj kluczowe informacje o MULTIVERSX (EGLD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MULTIVERSX (EGLD) Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized. Oficjalna strona internetowa: https://multiversx.com/ Biała księga: https://files.multiversx.com/multiversx-whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/

Tokenomika i analiza cenowa MULTIVERSX (EGLD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MULTIVERSX (EGLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 361.99M $ 361.99M $ 361.99M Całkowita podaż: $ 28.65M $ 28.65M $ 28.65M Podaż w obiegu: $ 28.64M $ 28.64M $ 28.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 397.10M $ 397.10M $ 397.10M Historyczne maksimum: $ 237 $ 237 $ 237 Historyczne minimum: $ 6.54362957 $ 6.54362957 $ 6.54362957 Aktualna cena: $ 12.64 $ 12.64 $ 12.64 Dowiedz się więcej o cenie MULTIVERSX (EGLD)

Tokenomika MULTIVERSX (EGLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MULTIVERSX (EGLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EGLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EGLD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić EGLD

Historia ceny MULTIVERSX (EGLD) Analiza historii ceny EGLD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EGLD już teraz!

Prognoza ceny EGLD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EGLD? Nasza strona z prognozami cen EGLD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EGLD już teraz!

