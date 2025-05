EGLD

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

NazwaEGLD

PozycjaNo.120

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)108.59%

Podaż w obiegu28,279,653.50745724

Maksymalna podaż31,415,926

Całkowita podaż28,284,809

Wskaźnik obrotu0.9001%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum542.5796223449056,2021-11-23

Najniższa cena6.54362957,2020-10-07

Publiczny blockchainEGLD

