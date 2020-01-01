Tokenomika EGL1 (EGL1) Odkryj kluczowe informacje o EGL1 (EGL1), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o EGL1 (EGL1) Oficjalna strona internetowa: https://eagles.land/ Biała księga: https://eagles.land/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf4b385849f2e817e92bffbfb9aeb48f950ff4444 Kup EGL1 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa EGL1 (EGL1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EGL1 (EGL1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.66M $ 33.66M $ 33.66M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.66M $ 33.66M $ 33.66M Historyczne maksimum: $ 0.12389 $ 0.12389 $ 0.12389 Historyczne minimum: $ 0.000009441497640997 $ 0.000009441497640997 $ 0.000009441497640997 Aktualna cena: $ 0.03366 $ 0.03366 $ 0.03366 Dowiedz się więcej o cenie EGL1 (EGL1)

Tokenomika EGL1 (EGL1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EGL1 (EGL1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EGL1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EGL1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEGL1 tokenomikę, poznaj cenę tokena EGL1na żywo!

Jak kupić EGL1 Chcesz dodać EGL1 (EGL1) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EGL1, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EGL1 na MEXC już teraz!

Historia ceny EGL1 (EGL1) Analiza historii ceny EGL1 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EGL1 już teraz!

Prognoza ceny EGL1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EGL1? Nasza strona z prognozami cen EGL1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EGL1 już teraz!

