Tokenomika Effect AI (EFFECT) Odkryj kluczowe informacje o Effect AI (EFFECT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Effect AI (EFFECT) Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence. Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence. Oficjalna strona internetowa: https://effect.ai Biała księga: https://docs.effect.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EFFECT1A1R3Dz8Hg4q5SXKjkiPc6KDRUWQ7Czjvy4H7E Kup EFFECT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Effect AI (EFFECT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Effect AI (EFFECT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Historyczne maksimum: $ 0.109 $ 0.109 $ 0.109 Historyczne minimum: $ 0.005641672870291553 $ 0.005641672870291553 $ 0.005641672870291553 Aktualna cena: $ 0.00604 $ 0.00604 $ 0.00604 Dowiedz się więcej o cenie Effect AI (EFFECT)

Tokenomika Effect AI (EFFECT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Effect AI (EFFECT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EFFECT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EFFECT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEFFECT tokenomikę, poznaj cenę tokena EFFECTna żywo!

Jak kupić EFFECT Chcesz dodać Effect AI (EFFECT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EFFECT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EFFECT na MEXC już teraz!

Historia ceny Effect AI (EFFECT) Analiza historii ceny EFFECT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EFFECT już teraz!

Prognoza ceny EFFECT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EFFECT? Nasza strona z prognozami cen EFFECT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EFFECT już teraz!

