Informacje o EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. Oficjalna strona internetowa: https://edexa.network/ Biała księga: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 Kup EDX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 132.30M $ 132.30M $ 132.30M Historyczne maksimum: $ 0.10582 $ 0.10582 $ 0.10582 Historyczne minimum: $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 Aktualna cena: $ 0.01323 $ 0.01323 $ 0.01323 Dowiedz się więcej o cenie EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Tokenomika EDEXA BLOCKCHAIN (EDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEDX tokenomikę, poznaj cenę tokena EDXna żywo!

Jak kupić EDX Chcesz dodać EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EDX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EDX na MEXC już teraz!

Historia ceny EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Analiza historii ceny EDX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EDX już teraz!

Prognoza ceny EDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EDX? Nasza strona z prognozami cen EDX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EDX już teraz!

