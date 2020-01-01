Tokenomika EDU Coin (EDU) Odkryj kluczowe informacje o EDU Coin (EDU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o EDU Coin (EDU) The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. Oficjalna strona internetowa: https://www.opencampus.xyz/ Biała księga: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 Kup EDU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa EDU Coin (EDU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EDU Coin (EDU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 76.51M $ 76.51M $ 76.51M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 582.70M $ 582.70M $ 582.70M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 131.30M $ 131.30M $ 131.30M Historyczne maksimum: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 Historyczne minimum: $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 $ 0.09420856728557322 Aktualna cena: $ 0.1313 $ 0.1313 $ 0.1313 Dowiedz się więcej o cenie EDU Coin (EDU)

Tokenomika EDU Coin (EDU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EDU Coin (EDU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EDU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EDU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEDU tokenomikę, poznaj cenę tokena EDUna żywo!

Jak kupić EDU Chcesz dodać EDU Coin (EDU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EDU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EDU na MEXC już teraz!

Historia ceny EDU Coin (EDU) Analiza historii ceny EDU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EDU już teraz!

Prognoza ceny EDU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EDU? Nasza strona z prognozami cen EDU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EDU już teraz!

