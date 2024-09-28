Tokenomika DYNACHAIN (DYNA) Odkryj kluczowe informacje o DYNACHAIN (DYNA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DYNACHAIN (DYNA) DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. Oficjalna strona internetowa: https://dynachain.io/ Biała księga: https://docsend.com/view/htyn99859awizmea Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4

Tokenomika i analiza cenowa DYNACHAIN (DYNA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DYNACHAIN (DYNA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 885.18K Całkowita podaż: $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 32.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.55M Historyczne maksimum: $ 4.23 Historyczne minimum: $ 0.026005607336100172 Aktualna cena: $ 0.027098

Tokenomika DYNACHAIN (DYNA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DYNACHAIN (DYNA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DYNA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DYNA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDYNA tokenomikę, poznaj cenę tokena DYNAna żywo!

Jak kupić DYNA Chcesz dodać DYNACHAIN (DYNA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DYNA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny DYNACHAIN (DYNA) Analiza historii ceny DYNA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DYNA już teraz!

Prognoza ceny DYNA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DYNA? Nasza strona z prognozami cen DYNA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DYNA już teraz!

