Informacje o Duko (DUKO) Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities. Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities. Oficjalna strona internetowa: https://dukocoin.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HLptm5e6rTgh4EKgDpYFrnRHbjpkMyVdEeREEa2G7rf9 Kup DUKO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Duko (DUKO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Duko (DUKO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 9.66B $ 9.66B $ 9.66B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Historyczne maksimum: $ 0.008705 $ 0.008705 $ 0.008705 Historyczne minimum: $ 0.000000289013616352 $ 0.000000289013616352 $ 0.000000289013616352 Aktualna cena: $ 0.0001702 $ 0.0001702 $ 0.0001702 Dowiedz się więcej o cenie Duko (DUKO)

Tokenomika Duko (DUKO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Duko (DUKO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUKO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUKO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUKO tokenomikę, poznaj cenę tokena DUKOna żywo!

Jak kupić DUKO Chcesz dodać Duko (DUKO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DUKO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DUKO na MEXC już teraz!

Historia ceny Duko (DUKO) Analiza historii ceny DUKO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DUKO już teraz!

Prognoza ceny DUKO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DUKO? Nasza strona z prognozami cen DUKO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DUKO już teraz!

