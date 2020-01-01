Tokenomika DuckChain (DUCK) Odkryj kluczowe informacje o DuckChain (DUCK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DuckChain (DUCK) DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit's robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain's mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users. Oficjalna strona internetowa: https://duckchain.io/ Biała księga: https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c Kup DUCK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DuckChain (DUCK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DuckChain (DUCK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.24M Całkowita podaż: $ 9.45B Podaż w obiegu: $ 5.35B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.60M Historyczne maksimum: $ 0.0188 Historyczne minimum: $ 0.00196542123946365 Aktualna cena: $ 0.00266 Dowiedz się więcej o cenie DuckChain (DUCK)

Tokenomika DuckChain (DUCK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DuckChain (DUCK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUCK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUCK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUCK tokenomikę, poznaj cenę tokena DUCKna żywo!

Jak kupić DUCK Chcesz dodać DuckChain (DUCK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DUCK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DUCK na MEXC już teraz!

Historia ceny DuckChain (DUCK) Analiza historii ceny DUCK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DUCK już teraz!

Prognoza ceny DUCK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DUCK? Nasza strona z prognozami cen DUCK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DUCK już teraz!

