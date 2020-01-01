Tokenomika Dtec (DTEC) Odkryj kluczowe informacje o Dtec (DTEC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dtec (DTEC) Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Oficjalna strona internetowa: https://dtec.space/ Biała księga: https://dtec.space/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f

Tokenomika i analiza cenowa Dtec (DTEC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dtec (DTEC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Całkowita podaż: $ 338.42M $ 338.42M $ 338.42M Podaż w obiegu: $ 109.18M $ 109.18M $ 109.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.62M $ 7.62M $ 7.62M Historyczne maksimum: $ 0.232 $ 0.232 $ 0.232 Historyczne minimum: $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 $ 0.011350206009706468 Aktualna cena: $ 0.01693 $ 0.01693 $ 0.01693 Dowiedz się więcej o cenie Dtec (DTEC)

Tokenomika Dtec (DTEC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dtec (DTEC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DTEC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DTEC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDTEC tokenomikę, poznaj cenę tokena DTECna żywo!

Jak kupić DTEC Chcesz dodać Dtec (DTEC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DTEC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DTEC na MEXC już teraz!

Historia ceny Dtec (DTEC) Analiza historii ceny DTEC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DTEC już teraz!

Prognoza ceny DTEC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DTEC? Nasza strona z prognozami cen DTEC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DTEC już teraz!

