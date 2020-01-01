Tokenomika Drift Protocol (DRIFT) Odkryj kluczowe informacje o Drift Protocol (DRIFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Drift Protocol (DRIFT) Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Oficjalna strona internetowa: https://www.drift.trade/ Biała księga: https://docs.drift.trade/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7 Kup DRIFT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Drift Protocol (DRIFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Drift Protocol (DRIFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 290.38M $ 290.38M $ 290.38M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 368.03M $ 368.03M $ 368.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 789.00M $ 789.00M $ 789.00M Historyczne maksimum: $ 2.646 $ 2.646 $ 2.646 Historyczne minimum: $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 Aktualna cena: $ 0.789 $ 0.789 $ 0.789 Dowiedz się więcej o cenie Drift Protocol (DRIFT)

Tokenomika Drift Protocol (DRIFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Drift Protocol (DRIFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DRIFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DRIFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDRIFT tokenomikę, poznaj cenę tokena DRIFTna żywo!

Jak kupić DRIFT Chcesz dodać Drift Protocol (DRIFT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DRIFT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DRIFT na MEXC już teraz!

Historia ceny Drift Protocol (DRIFT) Analiza historii ceny DRIFT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DRIFT już teraz!

Prognoza ceny DRIFT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DRIFT? Nasza strona z prognozami cen DRIFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DRIFT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!