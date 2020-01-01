Tokenomika Dork Lord (DORKY) Odkryj kluczowe informacje o Dork Lord (DORKY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dork Lord (DORKY) Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters. Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters. Oficjalna strona internetowa: https://dorklordeth.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x95ed629b028cf6aadd1408bb988c6d1daabe4767#balances Kup DORKY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dork Lord (DORKY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dork Lord (DORKY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Historyczne maksimum: $ 0.21146 $ 0.21146 $ 0.21146 Historyczne minimum: $ 0.002686366670419065 $ 0.002686366670419065 $ 0.002686366670419065 Aktualna cena: $ 0.03518 $ 0.03518 $ 0.03518 Dowiedz się więcej o cenie Dork Lord (DORKY)

Tokenomika Dork Lord (DORKY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dork Lord (DORKY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DORKY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DORKY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDORKY tokenomikę, poznaj cenę tokena DORKYna żywo!

Jak kupić DORKY Chcesz dodać Dork Lord (DORKY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DORKY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DORKY na MEXC już teraz!

Historia ceny Dork Lord (DORKY) Analiza historii ceny DORKY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DORKY już teraz!

Prognoza ceny DORKY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DORKY? Nasza strona z prognozami cen DORKY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DORKY już teraz!

