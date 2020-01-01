Tokenomika Doodles (DOOD) Odkryj kluczowe informacje o Doodles (DOOD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Doodles (DOOD) Introducing $DOOD, the official token of Doodles. The creative revolution is here. Introducing $DOOD, the official token of Doodles. The creative revolution is here. Oficjalna strona internetowa: https://www.doodles.app/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DvjbEsdca43oQcw2h3HW1CT7N3x5vRcr3QrvTUHnXvgV Kup DOOD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Doodles (DOOD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Doodles (DOOD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.66M $ 31.66M $ 31.66M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.59M $ 40.59M $ 40.59M Historyczne maksimum: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Historyczne minimum: $ 0.002041684337541586 $ 0.002041684337541586 $ 0.002041684337541586 Aktualna cena: $ 0.004059 $ 0.004059 $ 0.004059 Dowiedz się więcej o cenie Doodles (DOOD)

Tokenomika Doodles (DOOD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Doodles (DOOD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOOD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOOD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOOD tokenomikę, poznaj cenę tokena DOODna żywo!

Jak kupić DOOD Chcesz dodać Doodles (DOOD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DOOD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DOOD na MEXC już teraz!

Historia ceny Doodles (DOOD) Analiza historii ceny DOOD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOOD już teraz!

Prognoza ceny DOOD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOOD? Nasza strona z prognozami cen DOOD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOOD już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!