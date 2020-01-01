Tokenomika Salamanca (DON) Odkryj kluczowe informacje o Salamanca (DON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Salamanca (DON) Inspired by the Salamanca family cartel from Breaking Bad and Better Call Saul. This token isn’t just for laughs — it’s here to dominate the meme coin space on Binance Smart Chain. Inspired by the Salamanca family cartel from Breaking Bad and Better Call Saul. This token isn’t just for laughs — it’s here to dominate the meme coin space on Binance Smart Chain. Oficjalna strona internetowa: https://salamanca.club/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x42fE1937E1db4F11509e9f7FdD97048BD8d04444 Kup DON teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Salamanca (DON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Salamanca (DON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 654.00K $ 654.00K $ 654.00K Historyczne maksimum: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 Historyczne minimum: $ 0.00026595593727545 $ 0.00026595593727545 $ 0.00026595593727545 Aktualna cena: $ 0.000654 $ 0.000654 $ 0.000654 Dowiedz się więcej o cenie Salamanca (DON)

Tokenomika Salamanca (DON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Salamanca (DON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDON tokenomikę, poznaj cenę tokena DONna żywo!

Jak kupić DON Chcesz dodać Salamanca (DON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DON na MEXC już teraz!

Historia ceny Salamanca (DON) Analiza historii ceny DON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DON już teraz!

Prognoza ceny DON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DON? Nasza strona z prognozami cen DON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DON już teraz!

