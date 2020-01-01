Tokenomika Dolomite (DOLO) Odkryj kluczowe informacje o Dolomite (DOLO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dolomite (DOLO) Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments. Oficjalna strona internetowa: https://dolomite.io/ Biała księga: https://docs.dolomite.io Block Explorer: https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654

Tokenomika i analiza cenowa Dolomite (DOLO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dolomite (DOLO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.54M Całkowita podaż: $ 998.85M Podaż w obiegu: $ 441.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 109.92M Historyczne maksimum: $ 0.39 Historyczne minimum: $ 0.029056452455781562 Aktualna cena: $ 0.10992

Tokenomika Dolomite (DOLO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dolomite (DOLO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOLO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOLO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić DOLO Chcesz dodać Dolomite (DOLO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DOLO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Dolomite (DOLO) Analiza historii ceny DOLO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny DOLO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOLO? Nasza strona z prognozami cen DOLO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

