DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

NazwaDOGS

PozycjaNo.419

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu516,750,000,000

Maksymalna podaż550,000,000,000

Całkowita podaż550,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.9395%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.001644096114028641,2024-08-28

Najniższa cena0.000100955965351554,2025-04-17

Publiczny blockchainTONCOIN

Sektor

Media społecznościowe

