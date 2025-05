DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

NazwaDOGE

PozycjaNo.8

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0092%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.28%

Podaż w obiegu149,471,346,383.7052

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż149,471,346,383.7052

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2013-12-12 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.000559 USDT

Historyczne maksimum0.7375666,2021-05-08

Najniższa cena0.000085474399384111,2015-05-07

Publiczny blockchainDOGE

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.