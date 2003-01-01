Tokenomika DOG GO TO THE MOON (DOG) Odkryj kluczowe informacje o DOG GO TO THE MOON (DOG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DOG GO TO THE MOON (DOG) DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin. DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin. Oficjalna strona internetowa: https://doggotothemoon.io Block Explorer: https://www.ord.io/DOGGOTOTHEMOON Kup DOG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DOG GO TO THE MOON (DOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOG GO TO THE MOON (DOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 201.00M $ 201.00M $ 201.00M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 201.00M $ 201.00M $ 201.00M Historyczne maksimum: $ 0.009999 $ 0.009999 $ 0.009999 Historyczne minimum: $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 Aktualna cena: $ 0.00201 $ 0.00201 $ 0.00201 Dowiedz się więcej o cenie DOG GO TO THE MOON (DOG)

Tokenomika DOG GO TO THE MOON (DOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOG GO TO THE MOON (DOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOG tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGna żywo!

Jak kupić DOG Chcesz dodać DOG GO TO THE MOON (DOG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DOG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DOG na MEXC już teraz!

Historia ceny DOG GO TO THE MOON (DOG) Analiza historii ceny DOG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOG już teraz!

Prognoza ceny DOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOG? Nasza strona z prognozami cen DOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOG już teraz!

