Informacje o Donablock (DOBO) Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities. Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities. Oficjalna strona internetowa: https://www.dona-box.com/ Biała księga: https://wpen.donablock.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x04088B85AB27F247c76e3ADbF787f5a51E3470B6 Kup DOBO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Donablock (DOBO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Donablock (DOBO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 103.88M $ 103.88M $ 103.88M Historyczne maksimum: $ 0.322 $ 0.322 $ 0.322 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.05194 $ 0.05194 $ 0.05194 Dowiedz się więcej o cenie Donablock (DOBO)

Tokenomika Donablock (DOBO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Donablock (DOBO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOBO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOBO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOBO tokenomikę, poznaj cenę tokena DOBOna żywo!

Historia ceny Donablock (DOBO) Analiza historii ceny DOBO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOBO już teraz!

