Informacje o dKargo (DKA) dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money. dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money. Oficjalna strona internetowa: https://dkargo.io/en Biała księga: https://docs.dkargo.io/v2.0-eng Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0 Kup DKA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa dKargo (DKA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dKargo (DKA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 67.00M $ 67.00M $ 67.00M Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 67.00M $ 67.00M $ 67.00M Historyczne maksimum: $ 0.0759 $ 0.0759 $ 0.0759 Historyczne minimum: $ 0.013409065656030212 $ 0.013409065656030212 $ 0.013409065656030212 Aktualna cena: $ 0.0134 $ 0.0134 $ 0.0134 Dowiedz się więcej o cenie dKargo (DKA)

Tokenomika dKargo (DKA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dKargo (DKA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DKA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DKA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDKA tokenomikę, poznaj cenę tokena DKAna żywo!

Jak kupić DKA Chcesz dodać dKargo (DKA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DKA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DKA na MEXC już teraz!

Historia ceny dKargo (DKA) Analiza historii ceny DKA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DKA już teraz!

Prognoza ceny DKA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DKA? Nasza strona z prognozami cen DKA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DKA już teraz!

