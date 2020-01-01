Tokenomika Dingocoin (DINGO) Odkryj kluczowe informacje o Dingocoin (DINGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dingocoin (DINGO) Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse. Oficjalna strona internetowa: https://www.dingocoin.com/ Biała księga: https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3 Kup DINGO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dingocoin (DINGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dingocoin (DINGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Całkowita podaż: $ 115.08B $ 115.08B $ 115.08B Podaż w obiegu: $ 115.08B $ 115.08B $ 115.08B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Historyczne maksimum: $ 0.00021563 $ 0.00021563 $ 0.00021563 Historyczne minimum: $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 Aktualna cena: $ 0.00003182 $ 0.00003182 $ 0.00003182 Dowiedz się więcej o cenie Dingocoin (DINGO)

Tokenomika Dingocoin (DINGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dingocoin (DINGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DINGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DINGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDINGO tokenomikę, poznaj cenę tokena DINGOna żywo!

Jak kupić DINGO Chcesz dodać Dingocoin (DINGO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DINGO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DINGO na MEXC już teraz!

Historia ceny Dingocoin (DINGO) Analiza historii ceny DINGO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DINGO już teraz!

Prognoza ceny DINGO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DINGO? Nasza strona z prognozami cen DINGO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DINGO już teraz!

