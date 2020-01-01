Tokenomika DIKO (DIKO) Odkryj kluczowe informacje o DIKO (DIKO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DIKO (DIKO) The first Bitcoin-backed stablecoin on Stacks (Bitcoin L2) which offers self-repaying loans. The first Bitcoin-backed stablecoin on Stacks (Bitcoin L2) which offers self-repaying loans. Oficjalna strona internetowa: https://arkadiko.finance Biała księga: https://arkadiko.finance/#whitepaper Block Explorer: https://explorer.stacks.co/txid/0x81ce000866e5a61ed46ced874ebb453cb9b4de8b9ba1e14ed810221a1dff238b?chain=mainnet Kup DIKO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DIKO (DIKO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DIKO (DIKO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Historyczne maksimum: $ 1.1422 $ 1.1422 $ 1.1422 Historyczne minimum: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 Aktualna cena: $ 0.02441 $ 0.02441 $ 0.02441 Dowiedz się więcej o cenie DIKO (DIKO)

Tokenomika DIKO (DIKO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DIKO (DIKO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DIKO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIKO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDIKO tokenomikę, poznaj cenę tokena DIKOna żywo!

Jak kupić DIKO Chcesz dodać DIKO (DIKO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DIKO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DIKO na MEXC już teraz!

Historia ceny DIKO (DIKO) Analiza historii ceny DIKO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DIKO już teraz!

Prognoza ceny DIKO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DIKO? Nasza strona z prognozami cen DIKO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DIKO już teraz!

