Informacje o Decentrawood (DEOD) This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it. This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it. Oficjalna strona internetowa: https://www.decentrawood.com/ Biała księga: https://www.decentrawood.com/assets/pdf/WhitePaper.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE77aBB1E75D2913B2076DD16049992FFeACa5235 Kup DEOD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Decentrawood (DEOD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Decentrawood (DEOD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Całkowita podaż: $ 502.24M $ 502.24M $ 502.24M Podaż w obiegu: $ 502.24M $ 502.24M $ 502.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.70M $ 13.70M $ 13.70M Historyczne maksimum: $ 0.0149 $ 0.0149 $ 0.0149 Historyczne minimum: $ 0.000547075562183489 $ 0.000547075562183489 $ 0.000547075562183489 Aktualna cena: $ 0.006852 $ 0.006852 $ 0.006852 Dowiedz się więcej o cenie Decentrawood (DEOD)

Tokenomika Decentrawood (DEOD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Decentrawood (DEOD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEOD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEOD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEOD tokenomikę, poznaj cenę tokena DEODna żywo!

Jak kupić DEOD Chcesz dodać Decentrawood (DEOD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DEOD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DEOD na MEXC już teraz!

Historia ceny Decentrawood (DEOD) Analiza historii ceny DEOD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DEOD już teraz!

Prognoza ceny DEOD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEOD? Nasza strona z prognozami cen DEOD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEOD już teraz!

